Sau scandal khinh đàn anh, OSAD chia sẻ loạt tin nhắn từ BINZ lúc nửa đêm

“Bạn phóng viên có hỏi mình là thích nhạc của ai nhất, mình cũng trả lời rất bình thường là mình rất thích anh. Binz, đó là người mình thích nhất trong làng giải trí hiện nay. Bạn ấy cũng hỏi lại “Bạn nghĩ bao nhiêu lâu nữa thì có thể làm được như anh Binz” thì mình cũng trả lời rất thật là mình nghĩ là nếu cố gắng hơn thì hy vọng hai năm nữa có thể làm được như anh ấy”.

Thế nhưng sau đó về đọc bài phỏng vấn thì câu từ nó đã bị khác đi khá nhiều. Mình đã rất sốc, rõ ràng mình không hề phát ngôn những điều nghe chướng tai như vậy. Ngay sau khi bài báo lên thì OSAD ngay lập tức phải lên facebook cá nhân để đính chính” – nam ca sĩ trải lòng.

Osad cũng giải thích việc gặp mặt và xin lỗi Binz không phải mục đích gây sự chú ý mà để nam rapper Bigcityboi hiểu sai câu nói của bản thân. “Tối đó anh Binz còn nhắn tin cho mình, nói “Em phải nghĩ bản thân mình là 'the best' (tuyệt nhất) thì em mới đến vị trí 'the best' được, luôn luôn phải có suy nghĩ đó trong đầu. Em đừng áy náy gì về chuyện ấy nữa nhé. Em đã quyết tâm đi vào con đường này thì em phải tập làm quen với những điều ấy chứ em không thể trốn tránh được đâu. Hi vọng điều này không ảnh hưởng gì đến sáng tạo của em cả. Chúc em những điều tốt nhất đến với âm nhạc của em."