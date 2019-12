Tặng nhạc rồi còn bị Lê Hiếu gọi trách, Only C tình nguyện viết thêm bài miễn phí

Trong chương trình Gương mặt showbiz , Lê Hiếu đã bấm bụng gọi trêu Only C. Phản ứng của cậu em khiến ai cũng phải ấm lòng.

Ngày mai không còn nhớ là dự án ấp ủ hơn hai năm của Lê Hiếu và Only C. Đặc biệt nhất đây là ca khúc được Only C viết tặng cho chàng ca sĩ tình ca này.

“Bản thân Lê Hiếu luôn nói với Only C là rất thích nhưng ca khúc của bạn ấy. Ở thời điểm hiện tại, Hiếu đang muốn hướng tới hình ảnh trẻ trung hơn và bài hát của Only C hoàn toàn đáp ứng được điều này. Tất nhiên phần giai điệu và ca từ cũng rất đẹp chứ không mất đi chất tình trong đó”, Lê Hiếu chia sẻ trong buổi ra mắt MV.

Lê Hiếu và Only C trong buổi ra mắt MV Ngày mai không còn nhớ NVCC

Nhận xét về Only C , Lê Hiếu không tiếc những lời khen: “Only C đối với Hiếu là một người rất là dễ thương, rất là thật và cũng rất là kỹ tính trong công việc. Bài hát này kéo dài trong 2 năm một phần bởi vì Only C là một người rất là cầu toàn, rất là kỹ tính. Mình phải thu bài hát đến 3-4 lần. Hiếu đánh giá rất cao cách làm việc của Only C”