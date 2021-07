Tố My kiện kênh YouTube thóa mạ mình vì liên quan đến ca sĩ Xuân Hòa

Trên trang cá nhân, Tố My viết: "Bàng hoàng sửng sốt và sốc vì vô cớ nhận được vô số lời thóa mạ, xúc phạm và miệt thị từ một đối tượng mà tôi không hề quen biết".

Ca sĩ Tố My

Theo chia sẻ của Tố My, cô không hề quen biết đối tượng này cũng như không biết mối liên hệ giữa người này với ca sĩ Xuân Hòa ra sao, thỏa thuận làm việc giữa 2 người như thế nào mà bỗng dưng lại bị gọi tên. Cụ thể, trong video đăng trên kênh YouTube của mình, người này cho rằng Tố My đã lợi dụng ca sĩ Xuân Hòa để hát chung "kiếm like" trong khi anh là người "độc quyền" hình ảnh của nam ca sĩ khiếm thị.