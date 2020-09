Vì sao Karik không quăng nón vàng cho Gừng?

Tối 26.9.2020, team Suboi chính thức bước vào vòng Đối đầu Rap Việt với 4 cặp đấu, trong đó màn đối đầu giữa Tage và Gừng với bản rap Thế giới tam giác khiến bầu không khí như nổ tung bởi nguồn năng lượng trẻ trung và nhiệt huyết của hai rapper. Tuy nhiên, chàng rapper 17 tuổi Gừng đã không may phải bước vào vòng knock-out cùng Kuboss, AK49, Hà Quốc Hoàng và Bad BZ.

Mặc dù Suboi khẳng định Gừng xứng đáng có một chiếc nón vàng và rất hi vọng điều đó xảy ra với chàng rapper 17 tuổi nhưng người duy nhất còn nón vàng chính là Karik đã quyết định không quăng nón ra. Điều đó khiến khán giả và ngay cả rapper Wowy cũng bày tỏ sự tiếc nuối. MC Trấn Thành đã an ủi Gừng: "Có thể vì lí do nào đó mà Karik còn đắn đo nhưng anh nghĩ em là chiếc nón vàng của mình".