Vinh Râu cầu hôn 'thất bại' với Lương Minh Trang tại bãi biển

Được cộng đồng mạng đặt cho cái tên là "cặp đôi ngôn tình thế hệ mới", Vinh Râu và Lương Minh Trang luôn khiến người khác phải bật cười vì lầy lội hết phần người khác.

Lướt một vòng trên trang cá nhân của cả hai vợ chồng, nhiều người không khỏi bật cười vì những dòng trạng thái “troll” nhau của cả hai. Chính Vinh Râu cũng thừa nhận cưới vợ vừa là thử thách vừa là một trò vui.

“Trước đây, thời điểm chưa có vợ thì mình luôn suy nghĩ có vợ rồi sẽ như thế nào. Từ ngày rước Trang về, ngày nào hai vợ chồng không làm trò với nhau là không chịu được. Cả hai vợ chồng luôn coi đối phương là thú vui tiêu khiển của nhau” – nam diễn viên FAP TV cho hay.

Vợ của Vinh Râu là nữ ca sĩ Lương Minh Trang với bản "hit" Tan Ảnh: FBNV

Vinh Râu cũng tự thú nhận nếu có con thì cũng chỉ là một ông bố nghiêm túc chứ không nghiêm khắc. “Mình muốn hành trình làm bố cũng sẽ vui giống như cách mình đang làm chồng vậy. Mình không muốn áp đặt con phải làm cái này cái kia, miễn nó có lý do để làm điều nó muốn là được”.

Nhớ lại thời điểm cầu hôn Lương Minh Trang, Vinh Râu vẫn phải thừa nhận rằng màn cầu hôn hỏng toàn tập dù nam diễn viên cùng đồng đội đã cất công chuẩn bị. Vinh Râu tiết lộ kế hoạch cầu hôn vợ được sắp xếp vào đúng ngày sinh nhật của Lương Minh Trang với hy vọng sẽ tạo nên sự bất ngờ với màn cầu hôn dưới biển.

Tuy nhiên, kế hoạch nhanh chóng thất bại khi tâm trạng của Lương Minh Trang không được tốt do vừa cãi nhau với gia đình. Cuối cùng, anh vẫn quyết định cầu hôn vợ ngay buổi tối hôm đó với hy vọng vớt vát chút "concept" bãi biển.

"Tối đó mình quyết định tặng nhẫn cho bả luôn, vì sang ngày mai là tụi mình lại di chuyển lên núi rồi. Mình chuẩn bị hộp quà to thiệt to. Lúc đó Trang cũng sắp khóc rồi, vậy mà vẫn kiên nhẫn bóc từng lớp quà ra để lấy chiếc nhẫn. Tại chiếc nhẫn nhỏ xíu mà mình để trong chiếc hộp to đùng, mà lại nhiều lớp chứ không chỉ một lớp đâu. Nghĩ lại vẫn thấy mình lầy".

Vinh Râu và Lương Minh Trang đã về một nhà vào cuối năm 2017 Ảnh: FBNV

Chia sẻ này của Vinh Râu khiến MC Elly Trần ngán ngẩm. Nam diễn viên cũng cho hay chọc tức vợ chính là đam mê. "Kể cả sau này có già thì mình vẫn muốn coi vợ là thú vui tiêu khiển của cuộc đời" - Vinh Râu hài hước tiết lộ.