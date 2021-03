Nỗi lòng người chở hàng bên những chiếc xe cũ nát ở TP.HCM

Sáng ngày 15.3, Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM ra quân, lập chốt xử lý nhiều trường hợp xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật, xe tự chế lưu thông trên đường.

Người bị CSGT giam xe cũ nát: “Cũng muốn đi xe cho nó đẹp, nhưng mà nghèo”

Khoảng 8 giờ cùng ngày (15.3), Đội CSGT An Sương lập chốt tại góc đường gần ngã tư Nguyễn Thị Sóc - quốc lộ 22 (H.Hóc Môn, TP.HCM). Trong hơn 1 giờ CSGT lập chốt tại đây, đã có nhiều trường hợp người tham gia giao thông chạy xe máy cũ nát, xe tự chế bị lực lượng chức năng lập biên bản xử lý.

CSGT làm việc với người điều khiển chiếc xe máy cũ nát ẢNH: TRẦN KHA

“Mếu máo” xin được bỏ qua

Anh H.N.Đ.T không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy không biển số, không đèn, không còi, xe kéo theo rơ-moóc tự chế chở hàng chục bao nước đá giao cho khách. Khi xe di chuyển từ đường Nguyễn Thị Sóc ra quốc lộ 22 thì bị CSGT ra hiệu dừng xe.

Khi được CSGT thông báo lỗi về hành vi điều khiển phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật, anh T. “mếu máo” xin được bỏ qua.

“Một bao đá lời có vài đồng mà đầu tư xe tải nhỏ thì tốn vài trăm triệu, còn chiếc xe này có giá khoảng 5 triệu đồng”, anh T. cho hay.

Theo anh T., dù biết xe không đảm bảo an toàn "nhưng do cuộc sống mưu sinh nên đành chấp nhận".

Người vi phạm "mếu máo" khi xe bị tạm giữ, xin được bỏ qua ẢNH: TRẦN KHA

Giống với anh T., anh N.T.S. vừa đi giao trái cây cho khách hàng và đang chạy xe về nhà thì bị CSGT mời vào làm việc. Chiếc xe máy của anh S. chỉ có bộ khung sắt, kéo theo rơ moóc tự chế phía sau và bị CSGT lập biên bản đưa xe máy lên xe chuyên dụng.

Anh S. cho biết vài ngày trước mình đã nắm được thông tin lực lượng chức năng nhắc nhở và sẽ xử phạt các trường hợp điều khiển xe máy không biển số, không giấy phép lái xe, đăng ký xe, không đèn, kèn, thắng, tuy nhiên anh phân trần là mình nhưng không đủ thời gian, tiền bạc để thay đổi phương tiện phù hợp.

“Cần câu cơm” của gia đình

Chạy xe máy “cà tàng” chở hàng hóa bị CSGT lập biên bản đưa xe về đồn, ông T.V.T (51 tuổi), lý giải xe chỉ chạy lòng vòng lấy đồ ở chợ, không chạy ra quốc lộ nên xin được thông cảm bỏ qua.

“Xe mới mà chở mấy hàng trái cây, hàng bông này kia thì nó mau hư lắm. Xe này tôi chở mới có năm mà nó hư như vầy rồi, xe tôi có giấy tờ hẳn hoi” ông T. phân trần.

Một trường hợp điều khiển xe máy cũ nát bị CSGT lập biên bản ẢNH: TRẦN KHA

Đứng tựa vào vách tường nhà dân bên đường khi bị CSGT lập biên bản tạm giữ xe, anh L.V.P. cho hay, chiếc xe máy là “cần câu cơm” anh sử dụng đi giao rau muống từ nhiều năm nay để nuôi gia đình. Vì vậy, khi bị CSGT lập biên bản, tạm giữ xe, anh P. rất lo lắng.

Theo ghi nhận trong hơn một giờ ra quân, hàng loạt người điều khiển xe máy không rõ số khung, số máy, không biển số, thiếu thắng, xe cũ nát đã bị Đội CSGT An Sương lập biên bản xử phạt.

Có trường hợp thấy chốt CSGT thì người tham gia giao thông chạy xe máy cũ nát quay đầu xe lẩn tránh.

Hai xe máy chỉ còn trơ khung sắt ẢNH: TRẦN KHA

“Các trường hợp có đầy đủ giấy tờ xe thì sẽ được trả lại phương tiện sau khi nộp phạt. Nhiều trường hợp không đến làm việc do mức phạt cao hơn với số tiền bỏ ra để mua một xe máy tự chế”, đại diện Đội CSGT An Sương cho hay.

Cũng theo người này, các trường hợp điều khiển phương tiện không biển số, không giấy phép lái xe, đăng ký xe, không đèn, kèn, thắng, có thể bị phạt gần 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Từ 15.3 đến ngày 14.6.2021, CSGT TP.HCM mở cao điểm kiểm tra, xử phạt xe không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật, xe cũ nát, xe tự chế (xe cà tàng) nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và hạn chế một trong các tác nhân gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Cụ thể, từ ngày 1.3 đến 14.3, các đội, trạm thuộc CSGT TP.HCM thực hiện công tác tuyên truyền. Sau đó, từ ngày 15.3 đến 14.6.2021, các đội CSGT sẽ thực hiện việc tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. Trong đó, tập trung phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: giấy phép lái xe, đăng ký xe; không có bộ phận giảm thanh, giảm khói, đèn, kèn, thắng hoặc có nhưng không có tác đụng; vi phạm các quy định về gắn biển số, lắp thêm đèn, giá đỡ...