39 xã nhập còn 19 xã, hàng loạt trụ sở bỏ hoang, nhân viên không có chỗ ngồi

Nghỉ học suốt gần 2 tháng qua, nhiều cha mẹ đau đầu tìm kiếm sân chơi bổ ích, an toàn cho các bé. Tham gia các cuộc thi trực tuyến về thể chất, văn hóa là ưu tiên của nhiều bậc phụ huynh tại TP.HCM. Cuộc thi Em nhảy Ghen Cô Vy do Báo Thanh Niên tổ chức cũng đang rất thu hút sự quan tâm của nhiều gia đình.

Cùng chung số phận với các trường mầm non tư thục trên cả nước, hơn 2 tháng qua, trường Mầm non tư thục Hoa Xuân tại Dĩ An, Bình Dương vẫn đóng cửa im lìm, đội ngũ giáo viên và nhà trường đang phải đối mặt với những khó khăn do dịch Covid-19 mang đến.