Chân tướng ông trùm 19 tuổi và phi vụ “khủng” 72.000 viên ma túy

Chiều nay, 9.11, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công chuyên án mang bí số 920T, bắt giữ 2 đối tượng đang vận chuyện 72.000 viên ma túy tổng hợp.

Theo đó, lực lượng trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện một đường dây ma túy liên tỉnh vận chuyển ma túy qua địa phận xã Trung Chải, TX.Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Trong đường dây này, Hạng Seo Trung (19 tuổi, trú tại thôn Nàn Lý, xã Nàn Ma, H.Xín Mần, Hà Giang ) là mắt xích quan trọng, trực tiếp vận chuyển ma túy qua các tỉnh.

ẢNH CƠ QUAN CÔNG AN CUNG CẤP

Sau khi mật phục đón lõng tại những ngả đường ra vào TX.Sa Pa, khoảng 21 giờ cùng ngày, các tổ đánh án được lệnh áp sát, bắt giữ 2 đối tượng cùng toàn bộ tang vật. Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng đã thu giữ 72.000 viên ma túy tổng hợp cất giấu trong chiếc ba lô mà Hạng Seo Trung đeo trên người.

Bước đầu, nghi phạm Trung và Sấn khai nhận đã mua số ma túy trên tại Điện Biên với giá 540 triệu đồng để mang về Hà Giang bán kiếm lời.

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện Hạng Seo Trung là đối tượng truy nã về hành vi mua bán người do Công an tỉnh Hà Giang ban hành lệnh truy nã.