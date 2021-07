Đưa bạn đi khám thai nhưng thiếu “giấy thông hành”, chàng trai loay hoay vì bị kiểm tra

Chiều 12.7, đội CSGT – TT Công an Q.3 cùng kiểm soát quân sự , công an quận, dân quân tự vệ và các lực lượng khác phối hợp thực hiện kiểm soát tại chốt Cách Mạng Tháng Tám (đoạn gần Vòng xoay Dân Chủ). Hôm nay là ngày thứ tư liên tiếp chốt trực tại đây làm việc. Sau 2 ngày đầu chỉ nhắc nhở, từ 11.7, CSGT bắt đầu phạt các trường hợp ra đường không có lý do cần thiết.