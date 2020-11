Khiếp đảm chợ ma túy vùng ven Sài Gòn - Kỳ 2: "Thiên đường" nhức nhối

Đề nghị xem xét đề xuất tạm đình chỉ công tác trưởng, phó công an xã Ngay sau khi Thanh Niên đăng bài điều tra Ngang nhiên “chợ lẻ” ma túy vùng ven Sài Gòn , ngày 17.11, Chủ tịch UBND H.Hóc Môn Dương Hồng Thắng có văn bản khẩn gửi Trưởng công an H.Hóc Môn, Chủ tịch UBND xã Bà Điểm, chỉ đạo xác minh làm rõ các nội dung báo nêu; triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xử lý dứt điểm việc mua bán, tiêm chích ma túy trên địa bàn xã Bà Điểm, đặc biệt là khu vực gần Bến xe An Sương và các khu vực phức tạp khác mà người dân đã phản ánh như xã Xuân Thới Thượng. Văn bản cũng nêu rõ: “Qua xác minh, trường hợp thông tin báo nêu là đúng thực tế, đề nghị xem xét đề xuất cơ quan có thẩm quyền tạm đình chỉ công tác và xử lý trách nhiệm đối với công an khu vực, công an phòng chống tội phạm, phó trưởng công an xã, trưởng công an xã được giao nhiệm vụ quản lý, phụ trách địa bàn. Báo cáo kết quả thực hiện cho UBND huyện trước ngày 20.11.2020”.