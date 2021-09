Sáng 9.9.2021, thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo Công an TP.HCM đã đến trao bằng khen của Thủ tướng và của Bộ Công an cho các chiến sĩ đang trực tại chốt kiểm soát Covid-19 trên địa bàn TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An.