Nếu quý vị đang theo dõi chương trình, muốn quyên góp để giúp đỡ cho gia đình em Trần Thị Cẩm Ly thì vui lòng gửi đến số tài khoản: 6603205391857 – Ngân hàng Agribank Đông Long An, Chị Phan Thị Lâm Huê – Chủ tịch hội phụ nữ xã Thạnh Hòa, Bến Lức, Long An Hoặc hỗ trợ trực tiếp thông qua địa chỉ: Ấp 1, xã Thạnh Hòa, Bến Lức, Long An.