Nguyễn Công Hậu :“Hành trình tự viết đơn gửi đến chương trình để xin được giúp đỡ“

Một trong những cổ tích đời thường về tình yêu thương mà gia đình em Nguyễn Công Hậu dành cho anh hai của em. Nó chính là chất dinh dưỡng nuôi lớn người anh bị bại hiện đã 21 tuổi, khi mà trước đây bác sĩ nói anh của Hậu chỉ sống tới 3 tuổi là cùng. Và những xước sẹo về sự giằng co giữa sống và chết của mẹ em, hay chuyện Hậu phải đối mặt với việc bỏ ngang chuyện học. Nếu quý vị đang theo dõi chương trình, muốn quyên góp để giúp đỡ cho gia đình em Nguyễn Công Hậu thì vui lòng gửi đến số tài khoản: 6603205116401 – Ngân hàng Agribank, chi nhánh Long An, Anh Nguyễn Quốc Tuấn (ba của em Nguyễn Công Hậu) Hoặc trực tiếp hỗ trợ gia đình thông qua địa chỉ: Ấp 4, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, Long An.