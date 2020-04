Nhà sư may tặng 40.000 khẩu trang cho người nghèo chống Covid-19

Cùng chung tay phòng, chống đại dịch Covid-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2), Đại đức Thích Tịnh Hòa, trụ trì chùa Sơn An (xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đã vận động phật tử may 40.000 khẩu trang vải tặng người nghèo và người dân trong tỉnh.