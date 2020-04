Nhà thờ 150 tuổi Sài Gòn tổ chức lễ Phục sinh trong dịch Covid-19 thế nào?

Ở Cần Thơ, giữa lúc thành phố căng mình phòng chống dịch Covid-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra đã có rất nhiều tấm lòng hảo tâm hướng đến những nơi tuyến đầu như khu cách ly, bệnh viện, trạm kiểm dịch.

Nhiều hành khách đi tàu đã phải phải tốn thời gian để khai báo lại thông tin y tế trước khi được lấy mẫu xét nghiệm ở ga Sài Gòn để chống dịch Covid-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra.

10 giờ sáng 10.4.2020, 2 bệnh nhân cuối cùng mắc bệnh Covid-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra ở Bình Thuận đã ra viện.

Trong tất cả những bức ảnh ngày ra viện của những bệnh nhân nhiễm Covid-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 luôn thiếu vắng nhiều nhân vật quan trọng. Vì những lý do an toàn, họ đã không thể xuất hiện trong những tấm ảnh ngày trở về của chính những bệnh nhân mà họ đã điều trị.