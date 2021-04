Tâm sự chàng trai mắc bệnh máu khó đông Hemophilia được bảo hiểm chi trả 38 tỉ

Hemophilia là bệnh rối loạn đông máu do thiếu một trong ba yếu tố đông máu (yếu tố VIII, IX và X), bệnh ít gặp, chủ yếu là ở bé trai, với tỷ lệ mắc từ 3 – 5 trẻ/ 1.000.000 bé sơ sinh. Bệnh Hemophilia là bệnh đột biến gen tổng hợp các yếu tố VIII, IX, XI , rất ít trường hợp do nguyên nhân mắc phải (như kháng thể kháng yếu tố VIII, IX ). Biểu hiện chính của bệnh là đông máu kéo dài gây ra tụ máu và chảy máu kéo dài. Tụ máu có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào của cơ thể, nhưng đặc trưng nhất ở bệnh Hemophilia là tụ máu ở khớp (khớp gối, bả vai, cổ tay chân đôi khi ở khớp háng...). Khớp sưng, đau, hạn chế vận động, tụ máu tái diễn gây cứng khớp , teo cơ phía trên và dưới khớp. Chảy máu do bệnh Hemophilia xảy ra sau chấn thương như khi bị đứt tay, chân, chảy máu chân răng do nhổ răng, va đập ở miệng. Sau phẫu thuật, chảy máu khó cầm, có thể gây ra tụ máu lớn hoặc mất máu nặng. Chảy máu có thể xảy ra ở đường tiêu hóa, đường tiết niệu. Chảy máu ở não, phổi, có thể gây tử vong hoặc tàn phế nặng. Duy Tính