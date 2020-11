Thảm cảnh sau bão số 13: Sóng biển nuốt chửng nhà, còn lại cái toilet

Dù bão số 13 không đổ bộ vào Quảng Nam nhưng do ảnh hưởng của cơn bão này, trong tối 14.11, trên địa bàn tỉnh này có mưa lớn. Cùng với đó, triều cường làm nước biển xâm thực mạnh vào đất liền đã đánh sập hàng loạt căn nhà chuyên kinh doanh hải sản dọc bờ biển Hội An.

Thấp thỏm đêm tránh bão số 13: "Lỡ nhà sập về lấy gì mà ở"

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào sáng 15.11, có khoảng 7 căn nhà của người dân chuyện kinh doanh hải sản dọc bờ biển Hội An, đoạn qua P.Cẩm An (TP.Hội An) bị triều cường xâm thực mạnh đánh tan tác. Một số căn nhà bị “nuốt chửng” hoàn toàn.