Thực hư video khiêu dâm gán ghép cho quán bar Sunny từng tràn lan trên mạng

Chiều 16.5, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phùng Minh Tuấn, Đặng Quốc Bình và Đỗ Thành Đạt, cả 3 cùng trú tại Q.Bắc Từ Liêm (Hà Nội) để làm rõ tội “truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”, quy định tại điều 326 bộ luật Hình sự 2015.

Một trong 3 bị can của vụ án Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, liên quan đến quán bar Sunny (P.Phúc Thắng, TP.Phúc Yên, Vĩnh Phúc), Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố đồng thời 2 vụ án để làm rõ tội “truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” liên quan tới clip nhạy cảm được cho là của ổ dịch này, và tội “vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”.