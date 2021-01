Trải nghiệm cảnh đẹp Việt Nam trên nền tảng tham quan trực tuyến Google

Sáng 21.1.2020, Dự án triển lãm trực tuyến Kỳ quan Việt Nam (Wonders of Vietnam) trên ứng dụng Google Arts and Culture chính thức được ra mắt người dùng tại Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam (Ba Đình, Hà Nội). Dự án mang đến những góc nhìn phong phú về Việt Nam từ kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ (Hang Sơn Đoòng), nghệ thuật trình diễn đặc sắc (Nhã nhạc), lễ hội truyền thống (Lễ hội Đèn lồng Hội An).