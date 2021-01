Trần Thị Hồng Cúc và điều ước ngây thơ đến rơi nước mắt

Cuộc sống hiện chỉ còn hai mẹ con, ba thì mất cách đây hơn 1 tháng, vì lao động kiệt sức, còn mẹ em sức khỏe ngày càng suy yếu do phải chạy thận, đã 18 năm nay. Hoàn cảnh bây giờ của hai mẹ con, bị vây quanh bởi xót xa và khổ cực. Nếu quý vị đang theo dõi chương trình, muốn quyên góp để giúp đỡ cho gia đình em Trần Thị Hồng Cúc thì vui lòng gửi đến số tài khoản 104872481507 – Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Bến Lức, Long An Hoặc hỗ trợ trực tiếp thông qua địa chỉ: Ấp 2, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, Long An