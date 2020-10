Trước khi được Thủy Tiên trao 200 triệu đồng: đôi vợ chồng già chỉ nghĩ đến cái chết

Lực lượng công binh thuộc Quân khu 5 xuyên đêm cắt dọn cây do bão số 9 quật ngã để mở đường tiếp cận hiện trường sạt lở khiến hơn 50 người dân bị mất tích tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Bên cạnh nỗi lo lắng về quê nhà miền Trung trong những ngày mưa lũ vừa qua, các tiểu thương chợ Bà Hoa còn gặp khó khăn trong việc nhập hàng về bán, việc buôn bán cũng ảm đạm hơn do tình hình mưa, lũ kéo dài.

Ngày 24.10, Hệ thống Trường Quốc tế Canada đã tổ chức Ngày hội Open Day cho hệ mầm non của Trường mầm non quốc tế CIS và Trường mầm non Canada - Việt Nam (CVK). Đây là một ngày khá đặc biệt với những hoạt động đặc sắc, là những điểm nhấn chính của trường.