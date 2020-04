Trường học chế tạo hàng trăm máy rửa tay sát khuẩn tự động chống Covid-19

Ông Hà Khoa (58 tuổi), ở thôn Tân Linh, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã hiến đất mặt tiền trên đường Hồ Chí Minh có chiều ngang 15 mét, chiều dài 50 mét, theo giá thị trường khoảng 300 triệu đồng, để chung tay cùng nhà nước chống đại dịch Covid-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra.

Cơn mưa lớn đêm 1.4.2020 khiến đường phố Hải Phòng vốn đã vắng vẻ trong những ngày đại dịch càng trở nên vắng hơn. Để tăng cường các biện pháp chống dịch từ ngày cách ly xã hội 1.4, ngoài các chốt cấp thôn đã thành lập, Hải Phòng đã thành lập thêm các chốt kiểm soát tại cửa ra vào các xã, phường và quận, huyện nhằm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra.

Cách ly toàn xã hội và chuyện ngừng bán vé số 15 ngày để chống dịch Covid-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) cũng là khoảng thời gian những người nghèo rơi vào cảnh thất nghiệp. Vì thế cho nên việc nhận được những suất cơm chay từ thiện chống đói đối với họ là cả một niềm hạnh phúc lớn lao.

Những ngày qua, dịch bệnh Covid-19 trên cả nước đang có diễn biến phức tạp, ngoài những người trên tuyến đầu chống dịch là các y, bác sĩ, thì những chiến sĩ công an vần luôn thầm lăng sẵn sàng tiến thẳng vào các "điểm nóng" để góp sức chống dịch.

Sáng 1.4.20202 - ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng với nội dung cách ly toàn xã hội - hàng trăm người dân đã có mặt tại Trường THCS Đống Đa (phường Kim Liên, quận Đống Đa) từ rất sớm tạo nên hàng dài tới 200 mét để chờ xét nghiệm Covid-19 do chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây ra. Bộ test được sử dụng do Hàn Quốc sản xuất, thông qua lấy mẫu máu, cho kết quả trong 10 phút với độ chính xác cao.

Kể từ ngày 1.4.2020, xe buýt xe tạm thời dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 do virus corona chủng mới (SASR-CoV-2) gây ra. Điều này làm cho một số người thường xuyên gắn đi lại bằng phương tiện này lo lắng.

Cùng chung tay phòng, chống đại dịch Covid-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2), Đại đức Thích Tịnh Hòa, trụ trì chùa Sơn An (xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đã vận động phật tử may 40.000 khẩu trang vải tặng người nghèo và người dân trong tỉnh.