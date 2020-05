Tuy nhiên, đằng sau vẻ tươi tắn, lạc quan của ông chủ xưởng may có dáng người nhỏ con ấy từng là một tuổi thơ sống trong sự trêu chọc.

Sau khi trở thành cử nhân ngành công nghệ sinh học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, anh định hướng mình sẽ theo con đường nghiên cứu khoa học và học tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ… Một ngày đẹp trời, anh nhận thấy mình chọn sai con đường nên quyết định bỏ ngang việc học để vừa đi dạy thêm, vừa kiếm đường khởi nghiệp.

Từ 'con cừu đen' đến ông chủ xưởng may lớn ở Sài Gòn Lê Nam

Khoảng năm 2010, anh tự mở công ty và trở thành giám đốc lúc 25 tuổi. Sau 4 năm lăn lộn, định hướng công việc, anh mới tìm thấy lối đi cho xưởng may của riêng mình.

Thời điểm khó khăn do dịch bệnh bùng phát, nhiều đối tác tìm đến anh để "rủ" làm khẩu trang do thị trường “phát sốt” với mặt hàng này. Tuy nhiên, bao nhiêu lời mời gọi thì bấy nhiêu lời từ chối. Trong lúc ấy, anh Đào Tấn Điền, kỹ sư công nghệ sinh học, thạc sĩ quản lý y tế cộng đồng, một người bạn đồng niên cùng lớp đại học của Quang Anh tìm đến ông chủ xưởng may và đặt vấn đề về một dự án khẩu trang kháng khuẩn với điểm khác biệt.