Bộ Quốc phòng Lithuania kêu gọi không dùng điện thoại Trung Quốc

Nhiều điện thoại Trung Quốc có hỗ trợ mạng 5G đang được các cơ quan nhà nước Lithuania sử dụng có nguy cơ về an ninh mạng, ông Margiris Abukevičius phát biểu hôm 21.9.

Trong báo cáo được công bố hôm 21.9, cơ quan an ninh mạng thuộc Bộ quốc phòng của Lithuania cho biết dòng điện thoại 5G Mi 10T của hãng Xiaomi của Trung Quốc được cài đặt sẵn phần mềm có chức năng phát hiện và kiểm duyệt hơn 400 từ khóa, bao gồm về Tây Tạng và Đài Loan. Các nội dung này được cập nhật thường xuyên.

Theo báo cáo, tính năng này bị tắt đi khi điện thoại được cài đặt ở "khu vực Liên minh châu Âu", nhưng vẫn có thể được kích hoạt từ xa bất cứ lúc nào.

Bên cạnh đó, báo cáo còn chỉ ra rằng điện thoại Xiaomi bí mật gửi dữ liệu mã hóa trong điện thoại đến một máy chủ tại Singapore . Lỗ hổng an ninh này cũng được phát hiện ở dòng điện thoại Huawei P40 5G nhưng các mẫu của hãng One Plus cũng của Trung Quốc thì không có.