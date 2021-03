Chàng trai Mỹ gốc Việt được đề cử 'Album của năm' tại giải Grammy là ai?

Một cái tên khác là Cuong Vu, 52 tuổi, hiện sinh sống tại thành phố Seattle (Mỹ). Anh từng là thành viên của nhóm nhạc jazz Pat Metheny Group. Nhóm đã giành chiến thắng giải Grammy cho hạng mục “Album nhạc Jazz đương đại hay nhất” với hai album Speaking of Now và The Way Up.