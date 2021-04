Đã có tiền ảo, sao không đầu cơ đất ảo trong thế giới ảo?

Đó là câu hỏi dành cho nhà đầu tư người Singapore có biệt danh MetaKovan. Lý do là vì ông là người từng gây sửng sốt khi chi 69 triệu USD để sở hữu tác phẩm nghệ thuật số “Everydays: The First 5.000 Days” do nghệ sĩ người Mỹ Beeple sáng tạo, được bán đấu giá tại Christie’s.