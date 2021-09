Nghiên cứu cho thấy giọt bắn chứa virus gây Covid-19 tồn tại lâu hơn trong không khí

Một nghiên cứu mới cho thấy các giọt bắn li ti chứa virus corona gây Covid-19 do người nhiễm thở ra biến mất chậm hơn so với những hình dung trước đây. Vào mùa đông, con người dễ bị nhiễm bệnh hơn mùa hè - điều này đúng với đại dịch Covid-19, bệnh cúm cũng như các bệnh khác do virus gây ra.