Sếp tình báo Thượng viện Mỹ từ chức khi FBI điều tra việc bán cổ phiếu liên quan dịch Covid-19

Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi tờ Los Angeles Times đưa tin các nhân viên FBI đã thực hiện lệnh thu giữ điện thoại di động của ông Burr. Tờ báo trích dẫn một quan chức giấu tên cho biết ông Burr đang bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra về các giao dịch chứng khoán được thực hiện ngay trước một đợt bán tháo mạnh vào tháng 3 do lo ngại về dịch Covid-19

Trước khi ông bán cổ phiếu, ông Burr và các thượng nghị sĩ khác đã nhận được các tóm tắt định kỳ từ các quan chức y tế Mỹ về dịch Covid-19. Thời điểm bán cổ phiếu đặt ra nghi vấn về khả năng ông Burr đã biết nhiều hơn về những rủi ro tiềm ẩn của cuộc khủng hoảng so với những gì ông nói với công chúng.

Đầu tháng 2, ông Burr to ra đồng thuận với ý kiến trấn an người dân, cho rằng Mỹ đã sẵn sàng đối đầu với virus corona gây dịch Covid-19 . Một tuần sau, tiết lộ công khai cho thấy ông bán được nhiều cổ phiếu hơn trong 1 ngày so với 14 tháng trước đó.