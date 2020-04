Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngưng 'chính trị hóa' vấn đề thương mại

Ngày 9.4, Bộ Tư pháp Mỹ, Bộ An ninh Nội địa, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao kêu gọi Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông quốc tế đến và đi từ Mỹ của Tổng công ty Viễn thông Trung Quốc với lý do "các rủi ro đáng kể và không thể chấp nhận về an ninh quốc gia và thực thi pháp luật có liên quan đến các hoạt động của Tổng công ty Viễn thông Trung Quốc".