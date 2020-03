Bruno Fernandes, Erling Haaland: thương vụ thành công nhất kỳ chuyển nhượng mùa đông

Tiền vệ người Bồ Đào Nha là bảng hợp đồng đắt giá nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Fernandes chuyển đến Man United từ Sporting Lisbon với giá 55 triệu euro. Ngay khi mới đến sân Old Trafford, Bruno Fernandes đã khiến nhiều người nguôi đi nỗi nhớ Pogba khi tiền vệ này đang dính chấn thương. Thậm chí, sẽ là không ngoa khi nói rằng cựu tiền vệ của Sporting còn giúp Man United chơi khởi sắc hơn rõ rệt so với lúc có cầu thủ người Pháp trên sân. Bruno Fernandes khiến cho cả khán đài sân Old Trafford phải hô vang tên anh. Sau 9 trận trên mọi đấu trường, Fernandes đã đóng góp 3 bàn thắng và 4 đường kiến tạo. Không chỉ nói về những bàn thắng hay kiến tạo, điều mà tân binh người Bồ Đào Nha mang đến cho HLV Solskjaer và người hâm mộ chính là sự tích cực từ lối chơi và tinh thần chiến đấu máu lửa, điều mà Man United vẫn thiếu từ lâu nay.