Filip Nguyễn lên tuyển Czech, vẫn có thể thi đấu cho tuyển Việt Nam

Liên quan đến Filip Nguyễn, chúng ta hãy đọc nguyên văn điều 15, trong Quy định của FIFA về điều kiện thi đấu ở đội tuyển quốc gia, có nội dung:

“Player who has already participated in a match (either in full or in part) in an official competition of any category or any type of football for one Association may not play an international match for a representative team of another Association.” Dịch là: “Cầu thủ đã tham gia vào một trận đấu (một phần hay cả trận) tại một giải đấu chính thức của bất kỳ sự kiện nào, tức là cầu thủ đó đã đại diện cho một đội tuyển thì không được thi đấu cho bất kỳ đội tuyển nào khác.”

Filip Nguyễn nếu chỉ dự bị và không ra sân thi đấu cho tuyển Czech, anh vẫn có quyền chuyển sang thi đấu cho đội tuyển Việt Nam trong tương lai.