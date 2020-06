Leo rào, vượt tường trốn vé không còn đất diễn ở sân Hà Tĩnh

Công an tỉnh Hà Tĩnh phối với Ban tổ chức sân Hà Tĩnh thực hiện việc diễn tập siết chặt an ninh bảo vệ trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và SHB Đà Nẵng ở lượt 5 V-League 2020, diễn ra vào ngày 18.6 trên sân vận động này.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động gần 500 người từ Phòng Cảnh sát cơ động, công an huyện Thạch Hà và công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Đại diện Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã hướng dẫn Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức bố trí lực lượng canh gác, bảo vệ và giám sát an ninh ở vòng ngoài sân, trong sân và 7 cửa soát vé ra vào. Mỗi vị trí đều được giao cụ thể cho từng đơn vị để bố trí quân số phù hợp.

Thượng tá Nguyễn Trường Diệu, trưởng phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các chiến sĩ phải nâng cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ sân Hà Tĩnh trong trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và SHB Đà Nẵng. Nhất quyết không để xảy ra tình trạng khán giả không có vé vẫn được vào sân như ở trận đấu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Hà Nội FC vừa qua. Nếu chiến sĩ nào vi phạm sẽ bị kỷ luật.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho biết, hiện đơn vị này đã làm hợp đồng thuê 23 vệ sĩ để tham gia soát vé trong trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và SHB Đà Nẵng. Ở trận đấu này, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ bán ra 6.500 vé cho khán giả và phát hành 800 vé mời.