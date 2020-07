Lọt mắt xanh HLV Park, Hai Long vẫn chưa dám 'mơ' đến đội tuyển Việt Nam

Kể từ khi thay thế cho đàn anh Hải Huy, tiền vệ mang áo số 88 đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét về mặt chuyên môn cho đội chủ sân Cẩm Phả. Anh được đánh giá cao bởi tầm hoạt động rộng, cầm bóng và đọc tình huống tốt, có khả năng tổ chức được lối chơi và đặc biệt là rất tự tin.

Từ vòng 3 V-League, Hai Long đã tỏ ra thích nghi rất nhanh với lối chơi của Than Quảng Ninh. Không chỉ năng nổ ở tuyến giữa, cầu thủ sinh năm 2000 còn cho thấy sự nhanh nhẹn và thính nhạy của mình trong khâu tận dụng cơ hội, ghi những bàn thắng quan trọng. Đến lúc này, cầu thủ sinh năm 2000 đã đóng góp 2 bàn thắng và nhiều dấu ấn đậm nét về chuyên môn trên con đường từng bước trở thành một nhạc trưởng mới của Than Quảng Ninh.

Chiều 18.7, Hai Long cùng các đồng đội sẽ có chuyến làm khách trên sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng . Trong khi đội chủ nhà đang có phong độ cực cao với chuỗi 6 trận bất bại (từ vòng 4 V-League) còn Than Quảng Ninh lại chơi không ổn định. Hiện tại, Than Quảng Ninh (13 điểm) đang tạm đứng thứ 7, xếp trên 1 bậc so với Đà Nẵng (12 điểm) và trận đấu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng của 2 đội trong cuộc đua vào top 8 ở giai đoạn 1 V-League.