Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã bị HLV Park Hang-seo 'lãng quên'?

Trần Bửu Ngọc phải vào lưới nhặt bóng 12 lần sau 11 trận bắt chính cho HAGL và đã rời xa đội tuyển quá lâu (kể từ năm 2014). Nguyễn Văn Toản còn khá trẻ nhưng đã được trọng dụng ở CLB Hải Phòng. Tuy nhiên, nhà vô địch SEA Games 30 vẫn tỏ ra còn non kinh nghiệm và hay mắc những sai lầm không đáng có, khiến anh thủng lưới đến 15 bàn sau 11 trận. Nguyễn Văn Hoàng khá hơn, thủ môn của SLNA đã giữ sạch lưới trong 5 trận đầu tiên của V-League. Nhưng ở những vòng đấu sau, cầu thủ sinh năm 1995 đã có dấu hiệu sa sút phong độ, để thủng lưới đến 13 bàn sau 6 trận.Cả 4 thủ môn mà HLV Park Hang-seo gọi tên chưa thật sự xuất sắc. Vậy, tại sao ông Park lại không trao cơ hội cho thủ môn Bùi Tiến Dũng, người vốn được xem là "trò cưng" của vị HLV người Hàn Quốc kể từ sau kỳ tích giành ngôi á quân tại VCK U.23 châu Á. Điểm khác biệt của 4 thủ môn đã lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang-seo so với Bùi Tiến Dũng chính là chỗ đứng ở CLB. Những Văn Phong, Văn Toản, Bửu Ngọc và Văn Hoàng đều lần lượt là thủ môn số 1 của CLB mà họ đang khoác áo.Có thể thấy, vị HLV 63 tuổi đang dành sự ưu tiên cho những thủ môn được thi đấu một cách thường xuyên. Cũng dễ hiểu khi các thủ môn được bắt chính trong màu áo CLB chủ quản thì họ sẽ có cảm giác bóng tốt hơn so với một người tập chay quá nhiều. Trong khi đó, Bùi Tiến Dũng vẫn chỉ là thủ môn dự bị cho Thanh Thắng, người đang chơi ổn định ở CLB TP.HCM. Thủ thành người Thanh Hóa mới chỉ để lại ấn tượng duy nhất khi hóa "người hùng" trên chấm penalty trong trận thắng Đà Nẵng ở Cúp quốc gia hồi đầu mùa.Bên cạnh đó, ở vài trận đấu cuối trước khi V-League tạm hoãn, dù "cờ đã đến tay" nhưng Bùi Tiến Dũng vẫn "chưa chịu phất". Ở vòng 9, 10 và 11, Bùi Tiến Dũng đã được HLV Chung Hae-seong trao cơ hội bắt chính khi thủ môn Thanh Thắng gặp chấn thương. Tuy nhiên, trong cả 3 trận đấu đó, thủ môn sinh năm 1997 cùng với CLB TP.HCM đã chơi không tốt và để lọt lưới đến 7 bàn. Bùi Tiến Dũng không có tên trong danh sách 36 tuyển thủ của HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, thủ môn 23 tuổi lại vô tình gặp may vì đây chỉ là "danh sách hớ" khi đội tuyển Việt Nam đã hoãn lịch tập trung vì vòng loại World Cup bị dời sang năm 2021. Người hùng của VCK U.23 châu Á 2018 sẽ phải nỗ lực hơn nữa để lấy lại niềm tin từ HLV Park Hang-seo. Trước mắt là trong quãng thời gian sắp tới, khi V-League trở lại, Bùi Tiến Dũng cần phải tận dụng cơ hội chứng minh bản thân nếu muốn góp mặt trong danh sách của đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt, trong năm 2021, đội bóng của HLV Park Hang-seo sẽ có lịch thi đấu dày đặc với AFF Cup và các trận đấu còn lại ở vòng loại World Cup 2022.