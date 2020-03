V-League mất cả tỉ đồng tiền bán vé vì dịch Covid-19

Hai trận đấu đầu tiên của vòng 1 diễn ra ngày 6.3 hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Trên sân Pleiku, HAGL với Tuấn Anh Văn Toàn , Hồng Duy, Minh Vương… sẽ tiếp Than Quảng Ninh, đội bóng vừa hòa đối thủ mạnh Ceres Negros tại AFC Cup trên sân khách Philippines. Trận đầu tiên của mùa giải tại sân Pleiku thường sẽ chật kín. Doanh thu từ bán vé không được lãnh đạo CLB tiết lộ nhưng có thể tạm tính như sau, khán đài A1 có giá 80.000 đồng/vé, A2 và A3 là 60.000 đồng/vé, khán đài B giá 50.000 đồng/vé, khán đài D 40.000 đồng/vé, và đặc biệt khán đài C chỉ còn 20.000 đồng/vé. Tính trung bình thì ban tổ chức sân thu được 50.000 đồng/người vào sân. Sân Pleiku có sức chứa 12.000 chỗ ngồi, như vậy tiền bán vé có thể đạt con số 600.000.000 triệu/trận. Khán đài trống vắng, tất nhiên BTC sân mất trắng số tiền trên. Trận cầu tâm điểm của vòng 1 V-League 2020 là cuộc so tài giữa Hà Nội và Dược Nam Hà Nam Định vào ngày 7.3, nếu như trước đây cũng sẽ là cuộc “đọ sức” quyết liệt giữa sắc tím của Hội Cổ động viên Hà Nội với sắc vàng của cổ động viên đội khách. Sân Hàng Đẫy sẽ đóng cửa nhưng mọi biện pháp an ninh vẫn được siết chặt. Chỉ không lắp các cổng từ vì không đón khán giả, còn ban tổ chức trận đấu vẫn huy động tối đa lực lượng an ninh, đề phòng những khán giả đứng phía ngoài sân có hành vi quá khích. Mùa giải 2019, trận đấu giữa hai đối thủ này đã từng xảy ra sự cố cực kỳ nghiêm trọng khi hàng trăm quả pháo sáng được đốt và một khán giả nữ bị thương nặng vì dính pháo sáng. Ở vòng 1 V-League năm nay vé không được bán, sân Hàng Đẫy sẽ thất thu ít nhất 500 - 600 triệu đồng, theo chia sẻ từ một thành viên ban tổ chức sân. Tân binh V-League Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ đấu với Viettel ngày 8.3. Giá vé vào xem Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa này chưa được công bố chính thức nhưng dự kiến sẽ khoảng từ 20.000 - 60.000 đồng/vé. Sân Hà Tĩnh có thể bán được 10.000 vé, dự kiến thu về 400.000 triệu. Tuy nhiên, sẽ chẳng có đồng tiền vé nào được thu về sau trận đấu.Tổng giám đốc Công ty cổ phần thể thao Becamex Bình Dương (B.BD) Lê Hồng Cường dự tính tiền bán vé trận đấu giữa B.BD và SHB Đà Nẵng vào ngày 8.3 trên sân Bình Dương khoảng 200 triệu đồng. Không còn khoản thu này và các cầu thủ sẽ giảm sự hưng phấn vì chơi không khán giả, nhưng vì sự an toàn chung trong bối cảnh Covid-19 có những diễn tiến phức tạp, B.BD không cảm thấy tiếc tiền. Tiền đạo Tiến Linh cũng tỏ ra rất tiếc vì không có khán giả đến sân cổ vũ trong trận mở màn mùa giải mới: "Viurs corona đang xuất hiện trên toàn cầu, sự lây lan của nó rất lớn. Bây giờ tất cả mọi người đang đều lo lắng về bệnh dịch virus nhưng mà theo em thì tốt nhất là mình nên chuẩn bị phòng bệnh cho chính bản thân mình trước cũng như là những người xung quanh. Bóng đá mà không thi đấu có khán giả thì rất buồn chán cũng như tẻ nhạt, tại vì bóng đá luôn phục vụ người hâm mộ. Em nghĩ vòng đấu đầu tiên không có khán giả thì rất là buồn nhưng em và các đồng đội cũng làm sao đó để cố gắng thi đấu thật tốt. Có một điều gì lạc quan cho dịch bệnh virus thì những vòng đấu tiếp theo mong sẽ có khán giả đến sân".