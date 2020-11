Liên quan vụ án mạng ở khu dân cư Him Lam (Q.7, TP.HCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.7 đã phát thông báo truy tìm Jeong In Cheol (người Hàn Quốc , 35 tuổi, ở KP.4, P.Tân Phong, Q.7).