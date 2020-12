Chiều 28.11.2020, Công an TP.HCM cho biết đã phối hợp với Công an Q.7 và lực lượng nghiệp vụ bắt giữ Jeong In Cheol (người Hàn Quốc , 35 tuổi, ở KP.4, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM). Đây là nghi phạm vụ án mạng ở khu dân cư Him Lam (Q.7).