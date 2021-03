Bản án cho kẻ cầm búa đập cô chủ quán cà phê gây rúng động dư luận

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Thuận, lúc 5 giờ ngày 2.6.2020, tại quán cà phê Trang, thuộc KP.4, P. Xuân An, TP.Phan Thiết (Bình Thuận), Mai Quốc Nam đã dùng búa đóng đinh đánh liên tiếp vào đầu chị Đào Thị Kiều Trang và em chị Trang là anh Đào Hùng, gây thương tích cho chị Trang tỷ lệ 39% và anh Hùng là 24%.

Gây án xong, Mai Quốc Nam chạy trốn ra Hà Nội; đến ngày 5.6.2020 thì bị cơ quan CSĐT bắt giữ.

Cáo trạng cáo buộc “việc chị Trang và anh Hùng không chết là ngoài ý muốn của bị cáo” nên buộc bị cáo phải chịu tội “giết người”, phạm tội thuộc trường hợp “giết 2 người trở lên” và có tính chất côn đồ.

Theo cáo trạng, ngày 19.4.2020, Mai Quốc Nam trộm xe máy Exciter ở H.Bình Chánh (TP.HCM) và thay đổi biển số để sử dụng. Tối ngày 1.6.2020, Nam điều khiển chiếc xe này theo hướng QL1 ra TP.Phan Thiết (Bình Thuận).

Đến 4 giờ ngày 2.6.2020 Nam đến nằm trước ghế đá phía trước quán cà phê Trang của chị Đào Thị Kiều Trang, thuộc KP.4, P. Xuân An, TP.Phan Thiết (đường tránh TP.Phan Thiết).

Khoảng 5 giờ sáng chủ quán mở cửa, Nam cầm một túi xách đen vào trong quán xin nằm võng nghỉ và mua thuốc lá hút. Thấy trong quán chỉ có mình chị Trang, Nam đã lấy một cây búa (loại đóng đinh) trong túi xách ra đánh liên tục vào người chị Trang từ phía sau.

Chị Trang lấy tay đỡ và kêu cứu rất to. Nghe tiếng kêu, anh Đào Hùng (em ruột chị Trang) đang ngủ trong nhà, mở bật cửa chạy ra, tiếp tục bị Nam dùng búa tấn công khiến anh Hùng ngã xuống nền nhà. Khi Nam quay lưng bỏ chạy, anh Đào Hùng đuổi theo, Nam quay lại dùng búa đánh liên tiếp anh Hùng lần nữa. Sau đó Nam ra xe máy BS giả 49T4 - 0759 chạy đi theo hướng ra phía bắc.

Khoảng 3 giờ ngày 4.6.2020, Nam chạy đến Hà Nội (hơn 40 giờ), gỡ bỏ biển số xe máy và đến một tiệm sửa xe máy của bạn cũ (ở Yên Hòa, Q.Cầy Giấy, Hà Nội) nhờ bạn sơn lại chiếc xe mô tô này từ màu đen sang màu trắng.

Cho đến sáng ngày 5.6.2020, trong lúc đang ở tại nhà một người ở phố Kim Mã, Q.Ba Đình thì bị Công an Bình Thuận và Cục Cảnh sát hình sự vây bắt. (Nam sử dụng ma túy và nhảy trên mái nhiều căn nhà trước khi nhảy xuống lưới giăng của công an - Thanh Niên đã đăng). Lần theo hình ảnh do các camera quán cà phê Trang ghi lại, Công an hình sự đã lần ra tung tích hung thủ và có cuộc truy bắt nghẹt thở ở Hà Nội.