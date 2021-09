Bản tin Covid-19 ngày 10.9: Mong chờ quy định về “Thẻ xanh Covid“

Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 254 ca tử vong tại 13 tỉnh thành, ngoài ra 3 tỉnh Bình Dương, Bình Thuận , Nghệ An cũng bổ sung 21 ca tử vong trước đó. Do vậy, tổng số ca tử vong được công bố trong ngày là 275 ca; tổng số ca Covid-19 tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 14.745 ca.