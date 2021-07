Bản tin Covid-19 ngày 14.7: TP.HCM 2.229 ca bệnh, siết mạnh các giải pháp chống dịch

Kỷ lục gần 3.000 ca bệnh một ngày

Cụ thể: TP.HCM (2229 ca), Đồng Tháp (133 ca), Đồng Nai (118 ca), Tiền Giang (115 ca), Bình Dương (73 ca), Bến Tre (46 ca), Khánh Hòa (44 ca), Phú Yên (32 ca), Bà Rịa - Vũng Tàu (19 ca), Vĩnh Long (17 ca), Đà Nẵng (15 ca), Sóc Trăng (13 ca), Kiên Giang (11 ca), Bình Thuận (9 ca), Cần Thơ (8 ca), Hà Nội (5 ca), Ninh Thuận (4 ca), Tây Ninh (4 ca), Nghệ An (4 ca), Quảng Ngãi (4 ca), Huế (3 ca), Bắc Ninh (3 ca), Bắc Giang (3 ca), An Giang (2 ca), Trà Vinh (2 ca), Bình Định (1 ca), Vĩnh Phúc (1 ca), Lào Cai (1 ca), Lâm Đồng (1 ca), Hà Tĩnh (1 ca), Cà Mau (1 ca), Lạng Sơn (1 ca), Bình Phước (1 ca).

Siêu thị Emart báo tạm dừng nhận khách, người dân quyết chờ 3 tiếng vào mua hàng

Những người mua được hàng len lỏi qua đám đông chờ đợi phía trước, chở từng thùng mì chất chồng và những túi lương thực, thực phẩm xếp đầy vào cả trước và sau xe để đi về.

Bà Kim Chi, 55 tuổi (ở quận Gò Vấp) đã đi 2 siêu thị trong buổi sáng mà vẫn chưa mua được hàng. Đồ ăn trong 5 ngày qua của gia đình đã gần hết, bà Chi quyết định ngồi chờ siêu thị mở cửa lại dù tuổi đã cao, trời lại nắng.

Bệnh nhân tử vong vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 10.7 với chẩn đoán: sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng da do Trichosporon asahii, viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 , suy đa cơ quan trên nền bệnh tai biến mạch máu não cũ, viêm khớp mạn tính.

Sáng 14.7, ngày thứ sáu TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 - tại các siêu thị bất ngờ chứng kiến hình ảnh người dân đến từ rất sớm để xếp hàng vào mua sắm . Nhiều siêu thị chứng kiến hàng dài khách đứng ngồi lê liệt chờ đợi, tuy người dân có mang khẩu trang nhưng do lượng người quá đông nên nhiều chỗ không đảm bảo khoảng cách an toàn phòng dịch.

Cầm ‘giấy thông hành’ đi đón mẹ lúc nửa đêm, nam thanh niên bị lập biên bản

Tổ công tác đi tuần tra lưu động trên khắp các tuyến đường của quận như: Nguyễn Kiệm, Phan Xích Long, Trường Sa, Nguyễn Trọng Tuyển, Đặng Văn Ngữ, Hồ Văn Huê, Hoàng Minh Giám…

Các giấy tờ được xuất trình ghi tên H.A.D (30 tuổi). Anh D. cho biết nhà ở ngay đường ray xe lửa. Anh ra khỏi nhà để đi qua Hóc Môn đón mẹ đi chợ về. Anh D. xuất trình giấy xác nhận đi lại do công ty cấp để ra đường. CSGT cho hay: “Giấy của công ty nhưng mà bây giờ anh đang sử dụng với mục đích đưa rước mẹ. Này giờ tối anh đâu sử dụng cái này được. Công ty là giờ anh đi làm thôi. Anh nói vậy thôi chứ anh cũng không xác nhận là mình đúng trường hợp như hay không. Đúng Chỉ thị 16 cứ ra đường không cần thiết là lập biên bản”.

Anh D. đã bị CSGT tạm giữ giấy tờ, lập biên bản phạt 2 triệu vì ra đường không cần thiết.

Cũng tại buổi tuần tra kiểm soát của tổ công tác gồm CSGT - TT, an ninh, cảnh sát hình sự Công an Q.Phú Nhuận vào tối 13.7, khoảng 19 giờ 30 phút, tại đường Hoàng Minh Giám (đoạn gần Công viên Gia Định), một người phụ nữ đi xe hơi biển số Đồng Nai bị CSGT yêu cầu dừng xe, trình bày lý do ra đường. Xuống xe, người này chỉ xuất trình được giấy xét nghiệm âm tính, nhưng CSGT báo sẽ phạt vì "ra đường không cần thiết", chị bức xúc to tiếng với lực lượng chức năng.