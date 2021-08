Bản tin Covid-19 ngày 16.8: TP.HCM giảm còn 3 tầng điều trị bệnh nhân

Đối với mỗi công an phường thành lập ít nhất 2 tổ tuần tra, mỗi công an các quận, huyện thành lập 10 tổ tuần tra và Công an thành phố Đà Nẵng thành lập thêm 20 tổ tuần tra. Mỗi tổ gồm 3 cán bộ, chiến sĩ công an cùng các lực lượng phối hợp khác như dân quân, dân phòng, bảo vệ dân phố… tuần tra trải rộng khắp toàn thành phố, hoạt động liên tục trong 7 ngày thực hiện giãn cách cùng với hơn 300 các chốt kiểm soát đã lập trước đó.