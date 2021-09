Bản tin Covid-19 ngày 22.7: Shipper ở TP.HCM bối rối tìm nơi xét nghiệm

Cả nước ghi nhận 11.525 ca Covid-19 mới, 11.919 ca khỏi bệnh

Bản tin của Bộ Y tế tối 22.9 cho biết tính từ 17 giờ ngày 21.9 đến 17 giờ ngày 22.9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 11.527 ca nhiễm mới, 11.919 ca được công bố khỏi bệnh.

Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 236 ca tử vong tại 12 tỉnh, thành phố nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 tử vong lên 17.781 ca.

Thông tin về 11.527 ca nhiễm mới được công bố trong ngày 22.9 như sau:

- 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

- 11.525 ca ghi nhận trong nước (giảm 162 ca so với ngày trước đó) tại 35 tỉnh, thành phố (có 5.870 ca trong cộng đồng). Gồm: TP.HCM (5.435), Bình Dương (4.179), Đồng Nai (930), Long An (191), An Giang (186), Kiên Giang (137), Tiền Giang (89), Cần Thơ (48), Tây Ninh (48), Bình Định (43), Bình Phước (26), Khánh Hòa (21), Đắk Nông (20), Hà Nam (20), Quảng Bình (19), Đồng Tháp (18), Ninh Thuận (15), Phú Yên (14), Đà Nẵng (10), Bình Thuận (9), Thừa Thiên-Huế (9), Quảng Trị (9), Bà Rịa-Vũng Tàu (8 ), Bạc Liêu (8 ), Hà Nội (7), Quảng Ngãi (6), Trà Vinh (4), Lâm Đồng (3), Bến Tre (3), Kon Tum (2), Hậu Giang (2), Thanh Hóa (2), Cà Mau (2), Sơn La (1), Nghệ An (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP.HCM (giảm 1.086), Long An (giảm 63), Tiền Giang (giảm 16).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Dương (570), Đồng Nai (340), An Giang (65).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 10.465 ca/ngày.

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 718.963 ca nhiễm, đứng thứ 46/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 7.306 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4.2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 714.497 ca, trong đó có 482.083 bệnh nhân đã được c ông bố khỏi bệnh.

+ Có 17/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn , Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang , Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Thái Bình, Lạng Sơn.

+ Có 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Kon Tum.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (353.655), Bình Dương (187.493), Đồng Nai (42.362), Long An (31.041), Tiền Giang (13.464).

- Tổng số ca được điều trị khỏi : 487.262.

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.991 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 3.185

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 837

- Thở máy xâm lấn: 773

Ngày 22.9: Thông báo 236 ca Covid-19 tử vong tại 12 tỉnh thành

Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 236 ca tử vong tại 12 tỉnh, thành phố. Gồm: TP.HCM (181), Bình Dương (37), Tiền Giang (3), Bình Thuận (3), Long An (3), Cần Thơ (2), Đồng Nai (2), Đắk Nông (1), An Giang (1), Đà Nẵng (1), Nghệ An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 227 ca.

- Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 17.781 ca, chiếm tỉ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn so với tỉ lệ 2,1% trên thế giới

- Trong 24 giờ qua, cả nước đã thực hiện 175.593 xét nghiệm cho 431.636 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27.4.2021 đến nay đã thực hiện 17.211.798 mẫu cho 49.735.296 lượt người.

- Trong ngày 21.9 có 616.590 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 35.675.840 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 28.745.680 liều, tiêm mũi 2 là 6.930.160 liều.

Nỗi lo từ đêm Trung thu Hà Nội

Trao đổi với Thanh Niên về hình ảnh đông đúc, chen lấn hàng nghìn người dân , cả người lớn và trẻ em, trên các tuyến phố chính của Hà Nội trong đêm Trung thu hôm qua 21.9, Phó bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong bày tỏ lo ngại.

Theo ông Phong, Hà Nội vẫn có nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại bất cứ lúc nào, một trong những nguy cơ đó chính là sự chủ quan của cả một số cơ quan quản lý và của người dân.

Ông Phong cho rằng, việc tối Trung thu người dân đổ ra đường đông như vậy là không thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch, thể hiện sự chủ quan, coi thường sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

“Rất đáng trách là rất nhiều phụ huynh đã đưa cả trẻ em đi cùng. Vì việc này thành quả chống dịch trong thời gian qua của cả thành phố, trong đó có đóng góp quyết định của nhân dân thủ đô bị thách thức rất lớn”, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhìn nhận và mong rằng mọi người dân hãy rút kinh nghiệm, tự giác chấp hành nghiêm túc các quy định phòng chống dịch, thường xuyên theo dõi sức khỏe và khai báo y tế

“Công tác chống dịch chỉ đem lại kết quả thực chất khi tất cả chúng ta cùng đồng lòng và tự giác chấp hành các quy định về phòng chống dịch. Đừng để thành quả bước đầu đạt được và công sức của chúng ta uổng phí vì sự chủ quan”, ông Phong nhấn mạnh.

Đêm Trung thu ở Hà Nội: người dân đổ vào trung tâm chơi, đường phố kẹt cứng

Shipper TP.HCM loay hoay tìm điểm xét nghiệm dịch vụ

Sáng 22.9, nhiều điểm xét nghiệm Covid-19 miễn phí đã không còn nhận xét nghiệm cho shipper nên họ phải đi tìm điểm xét nghiệm dịch vụ. Nhiều người cho hay, họ không nhận được thông báo về việc từ ngày 22.9 không được xét nghiệm Covid-19 tại các trạm y tế nữa nên đang loay hoay không biết làm sao để kiếm chỗ xét nghiệm mới.

Anh Lâm Vĩnh Phú, tài xế Grab bối rối nói với phóng viên Thanh Niên: “Từ sáng đến giờ anh em chạy lòng vòng kiếm chỗ test dịch vụ. Hôm nay mất phí, cũng được đi, nhưng cơ quan làm gấp rút quá, đêm họ mới thông báo, sáng ra anh em nháo nhào, không có thời gian chuẩn bị”.

VIDEO Shipper TP.HCM loay hoay tìm điểm xét nghiệm dịch vụ: ‘Chạy cả ngày bù phí test’

Trước đó, ngày 21.9, UBND TP.HCM ban hành văn bản khẩn cho biết, từ ngày 24 - 30.9, thành phố sẽ thôi xét nghiệm miễn phí tập trung cho tài xế tại các cơ sở y tế. Tuy nhiên, theo nhiều shipper, mới sáng 22.9 nhưng nhiều điểm xét nghiệm miễn phí đã không còn nhận test nhanh cho lực lượng tài xế công nghệ.

Đã gần 11 giờ trưa nhưng các tài xế vẫn loay hoay tìm điểm xét nghiệm dịch vụ, chưa thể chạy được cuốc xe đầu tiên trong ngày Lê Nam

Anh Nguyễn Văn Hậu, tài xế hãng Shopee Food cho biết, đã gần 11 trưa nhưng anh vẫn chưa thể hoàn thành cuốc xe đầu tiên trong ngày. “Tôi đi sáng sớm, từ 5 giờ mấy sáng lên trên trạm y tế Q.4 mới thông báo là không test nữa. Chạy trên đường nhiều trạm thông cảm cho qua, nhiều trạm bắt quay đầu. Đơn hàng lấy từ Q.7 chạy tới gần TP.Thủ Đức, gần tới nơi thì chốt không cho qua, bắt quay xe lại”, anh Hậu nói và cho biết thêm, đã phải quay xe tìm điểm xét nghiệm dịch vụ.

Tài xế chờ xét nghiệm Covid-19 tại bệnh viện Q.1 (cơ sở 2, đường Trần Hưng Đạo) Lê Nam

“Từ sáng đến giờ anh em chạy lòng vòng kiếm chỗ test dịch vụ, có người test mẫu đơn từ 250 - 400.000 đồng, nếu mình may mắn kiếm được mẫu gộp , anh em chia sẻ với nhau rẻ hơn, tầm khoảng 150.000 đồng. Anh em cũng chia sẻ nhau, chỗ nào test mẫu gộp cũng đỡ được chút đỉnh nhưng cũng mất thời gian nửa ngày, không hoạt động được gì”, anh Phú - tài xế Grab cho hay.

Tài xế xe công nghệ tự trả phí để xét nghiệm Covid-19 Lê Nam

Từ 10 giờ sáng 22.9, rất đông shipper tập trung để làm xét nghiệm dịch vụ tại bệnh viện Q.1 (cơ sở 2, đường Trần Hưng Đạo). Ngày đầu tiên không còn được xét nghiệm miễn phí, các shipper buộc phải bỏ tiền túi để làm các xét nghiệm Covid-19.

Càng về trưa, lượng tài xế công nghệ đổ về bệnh viện Q.1 (cơ sở 2) càng đông Lê Nam

Bệnh viện Q.1 nhận hỗ trợ test mẫu gộp để giảm chi phí cho shipper Lê Nam

Trao đổi với PV Thanh Niên , bác sĩ Nguyễn Thành Tâm, Giám đốc Bệnh viện Q.1 cho biết, thấu hiểu những khó khăn của shipper nên bệnh viện cùng tìm giải pháp để giảm chi phí test nhanh cho lực lượng này. "Shipper đến làm test nhanh Covid-19 có đông hơn ngày thường. Tuy nhiên, bệnh viện cũng đưa ra giá, chính sách là mẫu gộp cũng giảm giá cho shipper . Có thể gộp 3, gộp 2 cho giá giảm đi để shipper có điều kiện thực hiện xét nghiệm. Giá thì đúng theo quy định là 238.000 đồng/test nhanh, mẫu gộp chi phí rẻ hơn, gộp 2 thì chia đôi, gộp 3 thì shipper trả 1/3 chi phí”, bác sĩ Nguyễn Thành Tâm cho hay.

Sáng 22.9, nhiều điểm xét nghiệm miễn phí đã không còn nhận test nhanh cho lực lượng tài xế công nghệ như những ngày trước Lê Nam

Trước đó, theo thông tin từ Sở Công thương TP.HCM , giai đoạn trước ngày 16.9, có 20.000 shipper được đăng ký hoạt động, Sở Công thương sắp xếp các shipper xét nghiệm tại các trạm y tế lưu động, nơi shipper sinh sống với khung giờ từ 5 - 6 giờ sáng. Tuy nhiên, sau khi TP.HCM cho phép các shipper hoạt động liên quận, đã có khoảng 82.000 shipper đăng ký hoạt động trở lại. Việc gia tăng đột biến khiến các trạm y tế quá tải, dẫn đến tình trạng hàng trăm shipper xếp hàng dài chờ xét nghiệm từ sáng sớm, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Chạy 3 nơi không được xét nghiệm miễn phí, shipper TP.HCM tắt app về nhà