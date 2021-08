Bản tin Covid-19 ngày 29.8: Những câu chuyện đẹp giữa ngày dịch bệnh nóng bỏng

Ngày 29.8: Cả nước ghi nhận 12.663 ca Covid-19, 8.813 ca khỏi

Bản tin Bộ Y tế tối 29.8 cho biết tính từ 18h ngày 28/8 đến 18h ngày 29.8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 12.663 ca nhiễm mới. Trong ngày có 8.813 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Trong ngày 28 và 29.8, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 344 ca t tử vong tại 14 tỉnh, thành phố; nâng tổng số ca Covid-19 tử vong tại Việt Nam lên 10.749 ca.

Thông tin về 12.663 ca nhiễm mới được công bố vào ngày 29.8 như sau:

- 44 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

- Như vậy trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 522 ca. Tại Bình Dương tăng 1.365 ca, TP.HCM giảm 524 ca, Long An tăng 82 ca, Đồng Nai giảm 420 ca, Tây Ninh tăng 234 ca.

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 435.132 ca nhiễm, đứng thứ 59/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 164/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 4.426 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4.2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 430.939 ca, trong đó có 217.028 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 8 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang , Kon Tum.

+ Có 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ.

+ 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (209.921), Bình Dương (104.208), Đồng Nai (22.641), Long An (20.933), Tiền Giang (9.217).

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 219.802 ca.

Ngày 29.8: Thông báo 344 ca Covid-19 tử vong trong 2 ngày

2. Theo tống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.309 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 4.069

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.221

- Thở máy không xâm lấn: 118

- Thở máy xâm lấn: 877

Trong ngày 28 và 29.8, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 344 ca tử vong tại 14 tỉnh, thành phố. Gồm: TP.HCM (256), Bình Dương (31), Tiền Giang (18), Long An (13), Đồng Nai (5), Kiên Giang (4), Vĩnh Long (4), Đà Nẵng (3), Đồng Tháp (3), Tây Ninh (3), Khánh Hòa (1), Ninh Thuận (1), Thừa Thiên-Huế (1), Vĩnh Phúc (1).

- Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 10.749 ca, chiếm tỉ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỉ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

- Số lượng xét nghiệm từ 27.4.2021 đến nay đã thực hiện 12.715.682 mẫu cho 32.116.373 lượt người.

Tổng số liều vắc xin Covid-19 đã được tiêm là 19.431.093 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 16.999.888 liều, tiêm mũi 2 là 2.431.205 liều.

Tái kiểm tra di biến động dân cư nội thành TP.HCM

Sáng 29.8.2021, các chốt kiểm soát Covid-19 nội thành TP.HCM lại bắt đầu kiểm tra mã khai báo di chuyển nội địa của người dân. Mã khai báo này được hiển thị trên phần mềm quản lý công dân vùng dịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia. Chốt kiểm soát Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng ở quận Gò Vấp vắng vẻ so với những đợt khai báo trước đó. Đa phần người dân đều xuất trình được giấy đi đường hợp lệ, đã khai báo di biến động dân cư trước tại nhà và được lực lượng trực chốt cho qua. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận người đi đường bất ngờ khi biết phải khai báo mới được qua, được lực lượng chức năng hỗ trợ khai báo. Tái kiểm tra di biến động dân cư, đường phố TP.HCM không còn ùn ứ

Trước đó, ngày 11.8, TP.HCM đã triển khai thực hiện khai báo di biến động dân cư tại các chốt kiểm soát Covid-19 trong nội thành và các chốt cửa ngõ TP.HCM. Tuy nhiên, các chốt kiểm soát nội thành xảy ra ùn ứ nên TP.HCM chỉ thực hiện khai báo di biến động dân cư tại các chốt cửa ngõ giáp ranh tỉnh thành khác. Để thuận tiện cho việc di chuyển, Công an TP.HCM đề nghị người dân khai báo y tế tại website https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn hoặc quét mã QR được in trên giấy đi đường do Công an TP.HCM cấp để thực hiện kê khai y tế tại nhà trước khi ra đường.

Đồng Nai mượn 500.000 liều vắc xin Vero Cell từ TP.HCM

Chiều 29.8, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết đang tổ chức tiếp nhận 500.000 vắc xin Vero Cell từ TP.HCM đưa về. Hiện Sở đang xây dựng kế hoạch tiêm số vắc xin này lên UBND tỉnh phê duyệt.

“Số vắc xin này được Đồng Nai tiếp nhận trong ngày hôm nay”, bác sĩ Vũ nói. Trước đó, Đồng Nai có văn bản mượn 500.000 triệu liều vắc xin Vero Cell từ TP.HCM và đã được địa phương này cùng Bộ Y tế đồng ý.

Đồng Nai mượn 500.000 liều vắc xin Vero Cell ngừa Covid-19 từ TP.HCM

Cũng theo bác sĩ Vũ trước đó, Đồng Nai cũng đã triển khai tiêm 3.000 liều vắc xin Vero Cell cho các chuyên gia, người lao động Trung Quốc đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Y tế Đồng Nai, từ ngày 27.4 đến 28.8, Đồng Nai ghi nhận 22.727 ca dương tính với Covid-19 , trong đó 9.775 ca khỏi bệnh, 186 ca tử vong.

trong đó 55.450 người tiêm đủ 2 liều. Về số lượng vắc xin, đến nay Đồng Nai được Bộ Y tế nhiều lần phân bổ với tổng số lượng hơn 800.000 liều. Hơn 714.000 người đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19

Khuyến cáo người dân không sử dụng địa long để chữa Covid-19

Theo Bộ Y tế , trước tình hình dịch bệnh Covid-19 do biến chủng Delta gây ra đang diễn biến rất phức tạp ở nước ta hiện nay, lợi dụng tâm lý người dân về việc tìm kiếm các sản phẩm có tác dụng phòng, chống Covid-19, một số cá nhân sử dụng mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải, chia sẻ những thông tin không chính xác, không có căn cứ khoa học, chưa được kiểm chứng về tác dụng hỗ trợ, điều trị Covid-19 của dược liệu địa long trong thời gian qua.

Bộ Y tế dẫn thông tin trích dẫn từ Dược điển Việt Nam 5, cho biết, dược liệu địa long (tên khác: giun đất) là toàn thân đã phơi hay sấy khô của con giun [Pheretima aspergillum (E. Perrier), Pheretima vulgaris.Chen., Pheretima gitillelmi (Michaelsen), hay Pheretima pectinifera họ Cự dẫn (Megascolecidae). Loại đầu tiên là "quảng địa long", 3 loại còn lại là "hồ địa long".

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không sử dụng địa long để chữa Covid-19

Về cách chế biến: loài quảng địa long được thu hoạch từ mùa xuân đến mùa thu.

Hồ địa long được thu hoạch vào mùa hạ. Dùng lá nghể răm ngâm nước, đổ lên mặt đất, bắt lấy giun đất bò lên. Loại bỏ những con giun đất có bệnh. Làm sạch nhớt. Kẹp thẳng giun đất vào que nứa, mổ bụng ngay lập tức, moi bỏ phủ tạng và đất, lau sạch, phơi khô hoặc sấy khô ở nhiệt độ thấp.

Địa long có vị mặn, tính hàn. Quy vào các kinh can, tỳ, phế, bàng quang. Công năng thanh nhiệt, trấn kinh, thông kinh lạc, bình suyễn, lợi niệu.

Chủ trị sốt cao bất tỉnh, kinh giản co quắp, đau khớp, chân tay tê bại, bán thân bất toại, trúng phong ho suyễn do phế nhiệt, phù thũng, tiểu ít, cao huyết áp. Cách dùng, liều lượng: ngày dùng 4,5 - 9 gam, dạng bột, thường dùng phối hợp trong các bài thuốc.

Bộ Y tế khẳng định, hiện, chưa cấp phép lưu hành cho bất kỳ sản phẩm có thành phần địa long nào có tác dụng hỗ trợ, điều trị Covid-19, cũng chưa nhận được bất kỳ báo cáo khoa học nào chứng minh hiệu quả hỗ trợ điều trị Covid-19 của địa long.

Để đảm bảo an toàn, hiệu quả người dân không tự ý mua, sử dụng dược liệu, các sản phẩm từ dược liệu theo lời quảng cáo trên mạng xã hội khi thông tin chưa được kiểm chứng và chưa được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền, để tránh tiền mất tật mang.