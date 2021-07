Bản tin Covid-19 ngày 4.7: TP.HCM thay đổi chiến lược vì số bệnh nhân tăng quá nhanh

Cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh đăng ký bổ sung trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 danh sách 3 ca bệnh (gồm các bệnh nhân BN19609, BN19610, BN19612) đã được phát hiện trước đó tại các khu cách ly.

Như vậy, trong ngày, Bộ Y tế công bố tổng cộng 890 bệnh nhân Covid-19, bao gồm:

+ 14 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang (6 ca), Thái Bình (4 ca), Quảng Trị (4 ca).

+ 873 ca ghi nhận trong nước; ; trong đó 824 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Gồm: TP.HCM (599 ca), Bình Dương (87 ca), Long An (72 ca), Phú Yên (32 ca), Tiền Giang (29 ca), Khánh Hoà (9 ca), Quảng Ngãi (8 ca), Đồng Tháp (6 ca), An Giang (6 ca), Bình Định (4 ca), Bắc Giang (3 ca), Nghệ An (3 ca), Bà Rịa-Vũng Tàu (2 ca), Vĩnh Long (2 ca), Hải Phòng (2 ca), Tây Ninh (2 ca), Hà Tĩnh (2 ca), Ninh Thuận (1 ca), Trà Vinh (1 ca), Huế (1 ca), Bến Tre (1 ca), Đà Nẵng (1 ca).