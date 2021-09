Bản tin Covid-19 ngày 9.9: Cần quan tâm nhiều hơn đến tuyến đầu chống dịch

Tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 272 ca tử vong tại 12 tỉnh, thành phố; Bản tin Bộ Y tế cũng bổ sung 73 ca tử vong trong thời gian trước đó tại 3 tỉnh. Như vậy, tổng số ca tử vong được công bố trong ngày 9.9 là 345 ca, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 tử vong tại Việt Nam lên 14.470 ca.

Thông tin về 12.420 ca nhiễm mới được công bố trong ngày 9.9 như sau:

- 21 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

- 12.399 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 6.138 ca trong cộng đồng. Gồm: TP.HCM (5.549), Bình Dương (4.531), Đồng Nai (880), Long An (412), Tây Ninh (161), Kiên Giang (135), Tiền Giang (115), Khánh Hòa (77), Đắk Lắk (61), Cần Thơ (53), Quảng Bình (50), Bình Thuận (44), Đồng Tháp (41), Đà Nẵng (35), Hà Nội (35), Bình Định (29), An Giang (28), Bình Phước (20), Đắk Nông (19), Bà Rịa - Vũng Tàu (16), Thanh Hóa (15), Phú Yên (15), Bến Tre (12), Bạc Liêu (12), Quảng Nam (10), Sóc Trăng (9), Nghệ An (8 ), Gia Lai (7), Quảng Ngãi (6), Hưng Yên (4), Cà Mau (4), Bắc Ninh (2), Trà Vinh (1), Quảng Trị (1), Ninh Thuận (1), Bắc Giang (1).