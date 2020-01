Bắt đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt, chuyên dùng súng, lựu đạn đe dọa nạn nhân

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với Công an tỉnh Long An vừa bắt được đối tượng Nguyễn Văn Nam, tên thường gọi là Mèo có lệnh truy nã đặc biệt về hành vi cướp tài sản.