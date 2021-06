Phó chủ tịch UBND TP.HCM ông Dương Anh Đức đánh giá công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 dù có những vấn đề trong 1 - 2 ngày đầu nhưng sau đó đã điều chỉnh và đến giờ phút này đã thành công, an toàn. Thời gian tiêm chủng chậm hơn 1 ngày so với dự kiến, nhưng nếu so với các đợt tiêm chủng trước đây thì tốc độ nhanh gấp 10 lần.