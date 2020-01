Bữa trưa dang dở vì nhà trong trong hẻm ở nội ô Bạc Liêu cháy rụi

Sáng 11.1.2020, đoàn công tác xã hội của Báo Thanh Niên do nhà báo Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập, cùng đại diện các nhà tài trợ đã đến thăm, tặng quà cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM.

Ngày 10.1.2020, tuổi trẻ Quảng Trị đã về ăn cơm cùng với 42 Mẹ Việt Nam anh hùng đang còn sống trên địa bàn tỉnh. Đây là chương trình “Bữa cơm tất niên-Ấm tình lòng Mẹ” do Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức.

Ngày 10.1.2020, Đại tá, bác sĩ CK2 Phạm Thanh Hải, Chủ nhiệm Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Quân Y 175 cho biết, đã phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi bị đa chấn thương nặng do bị rơi cầu vượt với độ cao khoảng 10m.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với Công an tỉnh Long An vừa bắt được đối tượng Nguyễn Văn Nam, tên thường gọi là Mèo có lệnh truy nã đặc biệt về hành vi cướp tài sản.