Liên quan đến vụ bắt giữ gần 11 kg ma túy vào trưa 26.11.2020, lực lượng Công an tỉnh An Giang đã phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nhanh và bắt giữ thêm khoảng 20 kg ma túy ketamine cất giấu trong một kho hàng trên địa bàn huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.