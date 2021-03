Dư luận ở thành phố Cần Thơ đang xôn xao vì vụ nổ súng K54 trong cuộc ẩu đả giữa nhóm người đến từ TP.HCM do Nguyễn Thanh Bình (42 tuổi) cầm đầu và nhóm người tại thành phố Cần Thơ do Đặng Quang Minh (44 tuổi) cầm đầu.

Chiều ngày 4.3.2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Tùng (50 tuổi, xã Hòa Bình, H.Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi giết người.